رغم مآسی الحرب الظالمة..الايرانيون يحتفلون بعيد النيروز وعيد الفطر المبارك معا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تزامن هذا العام في ايران عيد النيروز اى عيد رأس السنة الشمسية(١٤٠٥) مع عيد الفطر المبارك، واحتفل الشعب الايراني رغم مآسي الحرب وفقدان قائدهم الشهيد وقادتهم الشهداء وابناءهم الشهداء بهذين العيدين المباركين.

عيد النوروز هو احتفال قديم وعريق للعديد من الأقوام الماضية، لكنه في الغالب ينتسب إلى ايران ويشار إليه كرمز لتعزيز العلاقات الودية والوطنية بين الاقوام الايرانية المختلفة. وتم تسجيل النوروز، الذي يحمل العنوان الرسمي "يوم النيروز العالمي" ، كتراث ثقافي وروحي للبشرية من قبل اليونسكو، ويعتبر هذا اليوم أيضًا أحد الأيام المقدسة والأعياد الدينية للزرادشتيين والبهائيين.

ونظرًا لأهمية العائلة في الثقافة الإيرانية، تجتمع الأسرة عند حلول العام الجديد حول "سفره هفت سين" (مائدة النوروز ذات العناصر السبعة التي تبدأ بحرف السين). وعند الإعلان عن بداية العام الجديد، يتبادل أفراد الأسرة التهاني، ويتمنون لبعضهم عامًا مليئًا بالصحة والسعادة والنجاح. كما يمنح الكبار العيدية للصغار تعبيرًا عن البركة والمحبة.

ويتحدث الشاعر الايراني القديم، ابوالقاسم فرودسي، في كتابه "الشاهنامه" الشهير عن النيروز ويكتب عنه: "كان جمشيد(احد ملوك ايران القديمة) يمر عبر أذربيجان ويأمر هنا بوضع عرش له، ثم يجلس على ذلك العرش بتاج متلألئ، وبعد القاء ضوء الشمس الساطع على ذلك التاج الذهبي، يغطي النور العالم ويسميه الناس ذلك اليوم بالنوروز بسبب السعادة التي يعم الناس في هذ اليوم.

الاحتفال بالنوروز هو في الواقع رمز لذكرى إيقاظ الطبيعة من نوم الشتاء وحياة الطبيعة ويعتقد الايرانيون أنه إلى جانب الطبيعة، يجب عليهم أيضًا أن يبدأوحقبة جديدة بروح جديدة ولذلك يرتدون ملابس جديدة.... ويبشر عيد النوروز في إيران وأفغانستان بالعام الجديد، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية في دول مثل طاجيكستان وروسيا وتركمانستان والهند وباكستان وقيرغيزستان وسوريا والعراق وجورجيا وأذربيجان وألبانيا والصين وأوزبكستان، ويحتفل الناس في هذا اليوم ويرقصون.

تتزامن بداية النوروز اول ايام الربيع الذي يكون له جو معتدل، وتعبر فيه الشمس خط استواء الأرض في حركتها الظاهرة في بداية برج الحمل وتتساوى فيه ساعات النهار والليل. وفي التقويم الشمسي، يتم احتساب لحظة بداية السنة على أنها اليوم الأول من شهر "فروردين".

جذور كلمة نوروز

كلمة نوروز مأخوذة من اللغة الفارسية الوسطى (nōgrōz) ، والتي لها جذورها في لغة الاوستية(بالفارسية اوستايي)، ولقد خمن المؤرخون ما يعادله في لغة الاوستية بـ" navaka raocah"... النَّوْرُوزُ أو النَّيْرُوزُ هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي... عدا إيران وأفغانستان، يحتفل بالنوروز كثير من شعوب آسيا الغربيّة حتّى التي لم تكن منها تحت السيطرة الإيرانيّة، وتختلف عادات الاحتفال من بلد لآخر. ومن هذا الشعوب شعوب القفقاس ودول بحر قزوين والشعب الباكستانيّ والشعب التركيّ. واحتفل الصيادون والفلاحون في ساحل شرق أفريقيا بالنوروز، ويدعى في السواحيلية بـ «النيروزى».كما يحتفل الأكراد بهذا العيد، ويعدّونه عيداً قوميّاً، ويروون أنه اليوم الذي انتفض فيه الأكراد تحت راية كاوه الحدّاد ضدّ الملك الضحّاك. ويضيف الأكراد اليوم بعض المظاهر السياسية للنوروز للتأكيد على هويتهم الذاتية وتسليط الضوء على تاريخهم.

يعتبر القدماء الإيرانييون نوروز باسم "نافا سريدا" وهو ما يعني رأس السنة الجديدة. أطلق الشعب الإيراني في آسيا الوسطى على نوروز نوسارد ونوسارجي، أي رأس السنة الجديدة، خلال فترتي سغدية وخوارزمشاهية.

يوم النوروز العالمي

سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم نوروز، الذي له جذور إيرانية في تقويمها، حيث في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2008، سجلت منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة (اليونسكو) نوروز كتراث عالمي.

وفي تاريخ وعادات النوروز، يُقال إن النوروز هو رمز لانتصار الخير على الشر، ولهذا تُقام طقوس صلاة ريبيثون في النوروز، وخلال العصر السلجوقي(احد فترات الملكية في ايران)، بأمر من الملك السلجوقي، تمت دعوة عدد من علماء الفلك بما في ذلك الخيام لتحسين التقويم الإيراني، في ذلك الوقت كان نوروز يسمى الربيع الأول وعندما دخلت الشمس شهر "فروردين" سموه اليوم الأول من سنة. تم إنشاء هذا التقويم ، الذي أصبح يُعرف باسم تقويم الجلالي، بحيث ان يتم اعتبار عدد أيام السنة 366 يومًا بدلاً من 365 يومًا مرة كل أربع سنوات أو مرة واحدة كل خمس سنوات.

