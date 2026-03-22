حرمة رمضان لُطخت بالهجوم على إيران وإغلاق المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء هنأ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين في خطبته من مسجد موسكو مسلمي روسيا والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قرأ رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسلمي روسيا، أكد فيها إسهام المنظمات الإسلامية إسهاما بناء في تعزيز مؤسسة الأسرة، وتثقيف الشباب، وتطوير حوار بنّاء مع الحكومة والمؤسسات العامة،

كما وجه بوتين جزيل الشكر والامتنان للمسلمين الذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم من أجل حرية روسيا واستقلالها، ويقدمون الدعم لأسر وأصدقاء الشهداء.

وأكد الشيخ راوي عين الدين في خطبته أنه "ببالغ الأسى، لطخت حرمة شهر رمضان في الشرق الأوسط. حيث أنه ونتيجة للهجوم الغادر على إيران، قتل أطفال أبرياء، وسقط مدنيون، ولا يزالون يسقطون. واستشهد آية الله علي خامنئي، وأفراد من عائلته، وعدد من القادة الإيرانيين. وعانت دول كثيرة في الشرق الأوسط".

كما أشار إلى أنه "تم إغلاق المسجد الأقصى أمام صلاة الجماعة والعبادة لأول مرة في التاريخ خلال شهر رمضان. وفي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي نحتفل به سنويا في آخر جمعة من رمضان، وفي كل يوم من أيام الصيام، دعونا لأهل غزة الأبطال، الذين يتمسكون بوطنهم رغم كل الصعاب".

وتابع: "في هذه الأيام المباركة، أدعوكم جميعا إلى الدعاء الدائم لوطننا وحماته، وإلى الدعاء أيضا من أجل إحلال السلام والطمأنينة في الشرق الأوسط والعالم أجمع، ومنع إراقة الدماء وسقوط ضحايا مأساوية جديدة، ووحدة الأمة الإسلامية جمعاء وتضامنها".