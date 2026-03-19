تراجع ترامب عن الهجوم على حقل بارس الجنوبي: "لن يتكرر ذلك"

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة روسيا اليوم، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه اليوم الخميس أن بلاده لم تكن حاضرة أثناء هجوم الكيان الصهيوني على منشآت الغاز الإيرانية في حقل بارس الجنوبي.

وأضاف: "إسرائيل، مدفوعةً بالغضب مما حدث في الشرق الأوسط، شنت هجومًا عنيفًا على المنشأة الرئيسية المعروفة بحقل الغاز في إيران. وقد استُهدف جزء صغير نسبيًا من هذه المنشآت. لم تكن الولايات المتحدة متورطة في هذا الهجوم. كما لم تشارك قطر في هذا الهجوم ولم تكن على علم به".

وفي خطابٍ وقح، قال ترامب: "للأسف، لم تكن إيران على علم بهذه الحقائق أو أي معلومات تتعلق بالهجوم، وقامت بظلمٍ وجورٍ بمهاجمة جزء من منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية!".

وقال أيضاً، في تراجع ملحوظ عن مواقفه العدائية: لن تشن إسرائيل أي هجمات أخرى على هذا الحقل المهم والقيّم.

وفي الوقت نفسه، هدد ترامب إيران مجدداً بشن هجمات قوية إذا استهدفت دولة بريئة، وهي قطر.

يأتي هذا في حين ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ ترامب بالهجوم على مرصد فارس الجنوبي، وأبدى ترامب حماساً كبيراً لهذا الهجوم، لكنه تراجع الآن بعد الرد الإيراني الحاسم.