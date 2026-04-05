عائلة الشهيد سليماني تنفي القرابة مع الأشخاص المعتقلين في أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت زين سليماني، ابنة الشهيد الحاج قاسم سليماني: "إن الأشخاص المعتقلين في الولايات المتحدة لا يمتّون للشهيد سلمياني بصلة، وإن إدعاء وزارة الخارجية الأمريكية هو كذب محض."

وتابعت: لقد بلغ بهم اليأس والضعف حدّ الإفتراء على شخصية عظيمة مثل الحاج قاسم، الذي لايزالون يهابون اسمه، هم يهدفون إلى تضليل الرأي العام عن إخفاقاتهم أمام الشعب الإيراني.

وأضافت زينب سليماني: إن عجزهم في مواجهة الشعب الإيراني، أوصلهم إلى حد الكذب والإفتراء على عائلة الشهيد سليماني، بعد أن كانوا يحلمون بإٍسقاط النظام!

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية إدعت كذباً إعتقال وإبطال الإقامة الدائمة لعضوين من عائلة الشهيد سليماني.

