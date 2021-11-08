قائد قوة القدس يزور بغداد ويلتقي الكاظمي وصالح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر بأنّ قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني وصل إلى بغداد في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، باستخدام طائرة مسيّرة.

وذكرت المصادر أنّ قاآني التقى في بغداد رئيس الجمهورية والوزراء العراقيين ومسؤولين آخرين، حيث شدد خلال لقاءاته على حاجة العراق "للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية".

كما وأكد الجنرال قاآني ضرورة "الابتعاد عن أي عمل يهدد أمن العراق"، وتلبية "مطالب الشعب والمعترضين بشكل قانوني"، وذلك بحسب المصادر.

وتأتي دعوت قاآني للتهدئة في ظل التوترات التي تعيشها الساحة السياسية العراقية بسبب رفض بعض الكتل السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما تلاها من احتجاجات تسببت بسقوط قتلى وجرحى.

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