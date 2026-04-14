رغم الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، عبرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية المضيق بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان منصة تتبع السفن "كيبلر" قالت في تقرير أن ناقلة النفط "ألبيس"، التابعة لـ"الأسطول الخفي" الإيراني والخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ العام الماضي، عبرت المضيق بنجاح حاملةً شحنة نفط، في انتهاكٍ صريح للعقوبات الأمريكية التي بدأت رسمياً يوم الاثنين.

وتُظهر بيانات التتبع أن السفن اتبعت مسارات حددتها طهران جنوب جزيرة لارك، مما يُشير إلى تحوّل في أنماط الملاحة في ظل هذه القيود. ورغم عدم الإبلاغ عن أي هجمات جديدة، إلا أن المخاطر التشغيلية لا تزال مرتفعة، وقد تحوّل التهديد من مخاوف أمنية مباشرة إلى قيود تنظيمية وإنفاذية.