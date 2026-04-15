قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) يوجه تحذيراً لأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مقر خاتم الأنبياء أصدر بياناً باسم قائده اللواء الطيار "علي عبد اللهي" حذّر فيه الولايات المتحدة من تبعات أعمالها العدوانية في الخليج الفارسي. وجاء نص البيان كالتالي:

"إذا تابعت أمريكا المعتدية والإرهابية الحصار البحري غير القانوني، واستمرت بتعرضها للسفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، سنعتبر هذا الفعل انتهاكاً لوقف إطلاق النار. والقوات المسلحة الإيرانية لن تسمح أن يتم أي عمليات استيراد أو تصدير في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان والبحر الأحمر.

إيران ستدافع عن سيادتها الوطنية ومصالحها بقوة وقدرة تامة.

اللواء الطيار علي عبد اللهي قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي"

/انتهى/