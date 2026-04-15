3 جرحى نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وحسب حرس الثورة الإسلامية، فقد وُجدت ثلاث قنابل صوتية، انفجرت اثنتان منها وتم تحييد عبوة واحدة، ومن المحتمل وجود عبوتين أخريين.

وقال مصدر أمني مطلع: "وقع هذا الانفجار بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات التعبئة الشعبية، وعلى الرغم من خطورة العبوات، إلا أن الأضرار الناجمة كانت طفيفة بسبب عدم اكتمال انفجار العبوتين".

وأضاف: "في هذا الحادث، أُصيب عنصر من قوات البسيج ومواطنان بجروح طفيفة، ولحقت أضرار محدودة بعدة سيارات. وتتشابه تكتيكات هذا العمل الإرهابي مع بعض أعمال منظمة "المنافقين" الإرهابية .

وتشير التحقيقات الميدانية إلى أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ ثلاثة منازل وإلحاق أضرار طفيفة بسيارتين.

وأعلن مسؤول في الحرس الثوري أن الانفجار الطفيف وكان من فعل عناصر خائنة وعميلة، وأكد أن الوضع طبيعي وتحت السيطرة.

