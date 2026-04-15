رغم الجراح، ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين في التايكواندو

أفادت وكالة مهر للأنباء، في البطولة التي تستضيفها أوزبكستان في مجمع طشقند الأولمبي، اقيمت منافسات الفتيات (تحت 42 كغم وفوق 68 كغم)، والفتيان (تحت 73 كغم وتحت 45 كغم)، حيث فاز بنيامين سلطانيان وحنا زرين كمر بميداليتين ذهبيتين، بينما فازت بهار طهماسبى بميدالية برونزية لإيران.

ولغاية الان حصدت ايران 3 ميداليات ذهبية بواسطة محمد عرفان خدائي وبنيامين سلطانيان وحنا زرين كمر بينما فازت بينار لطفي زاده وبهار طهماسبى بميداليتين برونزيتين.

تُقام هذه البطولة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بمشاركة 986 رياضيًا ورياضية من 115 دولة.

/انتهى/