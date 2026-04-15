  1. إيران
  2. الرياضة
١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٥٩ ص

رغم الجراح، ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين في التايكواندو

رغم الجراح، ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين في التايكواندو

في اليوم الثالث من بطولة ناشئة العالم للتايكواندو، حصدت ايران ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، ليرتفع بذلك إجمالي ميداليات إيران في البطولة إلى 5 ميداليات (3 ذهبية و 2 برونزية).

أفادت وكالة مهر للأنباء، في البطولة التي تستضيفها أوزبكستان في مجمع طشقند الأولمبي، اقيمت منافسات الفتيات (تحت 42 كغم وفوق 68 كغم)، والفتيان (تحت 73 كغم وتحت 45 كغم)، حيث فاز بنيامين سلطانيان وحنا زرين كمر بميداليتين ذهبيتين، بينما فازت بهار طهماسبى بميدالية برونزية لإيران.

ولغاية الان حصدت ايران 3 ميداليات ذهبية بواسطة محمد عرفان خدائي وبنيامين سلطانيان وحنا زرين كمر بينما فازت بينار لطفي زاده وبهار طهماسبى بميداليتين برونزيتين.

تُقام هذه البطولة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بمشاركة 986 رياضيًا ورياضية من 115 دولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1969991

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات