الجيش الإيراني: الظروف الحالية لا تختلف عن ظروف الحرب، نحن في حالة تأهب قصوى

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف العميد أكرمي نيا في تصريح تلفزيوني اليوم الخميس في حديثه عن يوم الجيش: استعراضا لقوات الانضباط سيقام في ميادين مدينة طهران، وعدد من القادة العسكريين سيلقون كلمات امام التجمعات الليلة للاهالي في الكثير من ساحات العاصمة. ولكن هذه السنة نواجه ظروفاً استثنائية، ووحدات الجيش هي حالة تاهب تام، ان وقف اطلاق النار الحالي لا يختلف بالنسبة لنا عن ظروف الحرب، ولذلك من غير الممكن إقامة استعراضات عسكرية في المدن الأخرى على غرار السنوات السابقة.

واشار الى العملية العسكرية الأمريكية الفاشلة في اصفهان وقال انه يجب ان نحيي بشكل خاص الشهداء الذين سقطوا في عملية مواجهة العملية الامريكية جنوبي اصفهان. مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية قدمت أربعة شهداء هناك.

وقال الناطق باسم الجيش ان محاولة أمريكية للتوغل قد حصلت يوم الخامس من أبريل الجاري، ولكن القوات الإيرانية تدخلت فوراً وكان على رأٍسهم العميد الشهيد "مسعود زارع" استاذ وقائد كلية الدفاع للقوات البرية للجيش، مع مجموعة من رفاقه وأصابوا طائرة من طراز "130-سي" امريكية بصاروخ يطلق من الكتف، مما أدى إلى توقف العملية وفشلها وهروب الامريكيين من الموقع.

واختتم أكرمي نيا ان أوامر القائد العام للجيش تؤكد على ضرورة التصدي لاي عدوان بري على البلاد.

