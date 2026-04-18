رئيس السلطة القضائية: يوم الجيش هو تذكير بتضحيات وبسالة الجنود البواسل

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال رئيس السلطة القضائية في خطاب موجه الى الجيش الايراني بمناسبة يوم الجيش: في هذا اليوم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل جندي باسل وأسرته الكريمة، وأدعو الله العلي القدير أن يوفقهم في حماية إيران الإسلامية تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو آية الله السيد مجتبى خامنئي (حفظه الله).
منذ فجر الثورة، كان الجيش كالجبل الشامخ، سندًا للأمة والثورة الإسلامية في جميع مراحلها وتقلباتها الصعبة، وفي النضال ضد هجمات واعتداءات الأعداء، من صدام إلى أمريكا الشريرة والصهاينة القتلة.
