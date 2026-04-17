اللواء عبداللهي: لا خيار أمام أعداء إيران، سوى الخضوع والاستسلام أمام قوة إيران

أکد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء "علي عبد اللهي" الیوم الجمعة: لا خيار أمام أعداء إيران لا سيما قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سوى الخضوع والاستسلام أمام عظمة واقتدار القوات المسلحة والشعب الإيراني المقاوم.

وكتب اللواء "عبد اللهي" في رسالة بمناسبة يوم الجيش: إن المقاتلين المجاهدين في الجيش الإيراني المقتدر، أثبتوا منذ انتصار الثورة الإسلامية، وخاصة في مواجهة المعتدين الأميركيين والصهاينة في مجال العمل أنهم وبالوحدة الکاملة وبالتنسیق مع حرس الثورة الإسلامية، وقوات الأمن والحدود، ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، وقوات التعبئة، يقفون حتى آخر نفس في الدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح البلاد والشعب الواعي والبطل، ويهزمون الأعداء المعتدين.

وأضاف قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) في رسالته: إن القوات المسلحة والشعب والمسؤولين في إيران القوية، ومن خلال وحدتهم وتماسكهم الكامل تحت قیادة القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد "مجتبى خامنه‌ای" (مد ظله العالي)، مستعدون كما في الماضي لجعل الأعداء يندمون على أفعالهم، وسيواصل هذا الطريق حتى تحقيق النصر الكامل.

/انتهى/