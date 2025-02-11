كازاخستان: إيران دولة قوية ومؤثرة في المنطقة والعالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاسم جومارت توكاييف بعث برسالة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هنأه فيها بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

ووصف في رسالته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة قوية ومؤثرة في منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي، وأعرب عن ارتياحه للتوجه المتزايد للتعاون بين البلدين.

وتمنى توكاييف أيضًا للدكتور بزشكيان النجاح في منصبه الجديد والازدهار للأمة الإيرانية.

وأقامت كازاخستان علاقات دبلوماسية مع إيران منذ استقلال البلاد عام 1991، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، توسع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وتعتبر كازاخستان، باعتبارها أكبر دولة في آسيا الوسطى، أحد شركاء إيران المهمين في المنطقة. ويتعاون البلدان بشكل وثيق في المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة اكو للتعاون الاقتصادي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

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