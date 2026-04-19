مسؤول في حلف الناتو: عهد الاعتماد على أمريكا قد انتهى!

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "ريا نوفوستي" قول رادميلا شكرينسكا، نائبة الأمين العام لحلف الناتو: "انتهى عهد اعتماد الناتو على الولايات المتحدة لضمان أمنه، والآن تمتلك معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف القدرة المالية الكافية للعب دورٍ أكثر فاعلية في أمن الناتو".

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وجود بلاده في الناتو لا طائل منه، وأنها ستنسحب من هذا التحالف العسكري.

ويعتقد أعضاء الناتو ومسؤولوه أن تصريحات ترامب تهدف في معظمها إلى ابتزاز الدول الأعضاء وإجبارها على دفع الأموال وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة، وأن واشنطن ستبقى في هذا التحالف العسكري.

