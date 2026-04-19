لم يتمكن العدو من إعادة بناء مخزونه من الذخيرة خلال فترة وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء نشر العميد موسوي، قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقطع فيديو يُظهر عملية إعادة تأهيل وإعادة بناء مخزونات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكتب: خلال فترة وقف إطلاق النار، كانت سرعة تحديثنا وتعبئة منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة أسرع مما كانت عليه قبل الحرب. نعلم أن العدو عاجز عن تهيئة هذه الظروف لنفسه، وهو مُضطر إلى جلب الذخيرة من أماكن بعيدة وبكميات ضئيلة. وتابع: لقد خسروا هذه المرحلة من الحرب! لقد خسروا المضيق ولبنان والمنطقة.