  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٢:٥٢ م

مقتل عنصر للموساد خلال الحرب مع إيران

مقتل عنصر للموساد خلال الحرب مع إيران

أعلن رئيس الموساد مقتل أحد عناصره هذه المؤسسة الإرهابية في الحرب مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلن ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات الصهيوني خلال الحرب مع إيران وخارج حدود الأراضي المحتلة.

وقال يوم الثلاثاء في مراسم لذكراه: "لعب العميل، المعروف باللقب "م"، دورًا في عملية "الأسد الزائر" ضد إيران".

هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الموساد رسميًا مقتل أحد عناصره خلال الحرب الأخيرة مع إيران. مع ذلك، لم تُنشر تفاصيل حول هوية الضحية أو وقت ومكان الحادث بالتحديد.

وأفاد بيان مقتضب صادر عن الموساد بأن العميل لعب دوراً هاماً في جمع المعلومات وتنفيذ العمليات المتعلقة ببرامج إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1970145
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات