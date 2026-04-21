مقتل عنصر للموساد خلال الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلن ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات الصهيوني خلال الحرب مع إيران وخارج حدود الأراضي المحتلة.

وقال يوم الثلاثاء في مراسم لذكراه: "لعب العميل، المعروف باللقب "م"، دورًا في عملية "الأسد الزائر" ضد إيران".

هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الموساد رسميًا مقتل أحد عناصره خلال الحرب الأخيرة مع إيران. مع ذلك، لم تُنشر تفاصيل حول هوية الضحية أو وقت ومكان الحادث بالتحديد.

وأفاد بيان مقتضب صادر عن الموساد بأن العميل لعب دوراً هاماً في جمع المعلومات وتنفيذ العمليات المتعلقة ببرامج إيران.

/انتهى/