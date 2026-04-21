الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها غدا الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية أن أول رحلة داخلية لها بعد توقف دام 50 يومًا ستنطلق غدًا الأربعاء الساعة 10 صباحًا، من مطار مهرآباد إلى مدينة مشهد المقدسة.

وتُستأنف هذه الرحلة بعد دعم وزارة الطرق والتنمية العمرانية، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني والجهات المختصة الأخرى؛ وكان تعليق الرحلات سابقًا بسبب الظروف الناجمة عن الهجمات الأخيرة التي شنّها العدو الصهيوني الأمريكي.

ووفقًا للجدول المعلن، ستنطلق الرحلة رقم 3502 من طهران إلى مشهد الساعة 10 صباحًا، بينما ستنطلق رحلة العودة رقم 3503 من مشهد إلى مهرآباد في نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.

أعلنت الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه في حال إصدار تصاريح إضافية، ستُستأنف الرحلات الجوية تدريجياً إلى المطارات الأخرى المذكورة في الإعلان رقم 4 الصادر عن منظمة الطيران المدني.

