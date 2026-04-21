  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٢:٢٨ م

الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها غدا الاربعاء

الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها غدا الاربعاء

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية استئناف رحلاتها الداخلية بعد توقف دام 50 يومًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية أن أول رحلة داخلية لها بعد توقف دام 50 يومًا ستنطلق غدًا الأربعاء الساعة 10 صباحًا، من مطار مهرآباد إلى مدينة مشهد المقدسة.

وتُستأنف هذه الرحلة بعد دعم وزارة الطرق والتنمية العمرانية، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني والجهات المختصة الأخرى؛ وكان تعليق الرحلات سابقًا بسبب الظروف الناجمة عن الهجمات الأخيرة التي شنّها العدو الصهيوني الأمريكي.

ووفقًا للجدول المعلن، ستنطلق الرحلة رقم 3502 من طهران إلى مشهد الساعة 10 صباحًا، بينما ستنطلق رحلة العودة رقم 3503 من مشهد إلى مهرآباد في نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.

أعلنت الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه في حال إصدار تصاريح إضافية، ستُستأنف الرحلات الجوية تدريجياً إلى المطارات الأخرى المذكورة في الإعلان رقم 4 الصادر عن منظمة الطيران المدني.

/انتهى/

رمز الخبر 1970143

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات