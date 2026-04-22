  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٧:٢٨ م

مساعد الرئيس الايراني: وحدة الميدان والشارع والدبلوماسية منقطعة النظير

أكد مساعد الرئيس للعلاقات العامة مهدي طباطبائي، ان الترويج لوجود خلاف وانقسام بين المسؤولين لعبة سياسية وإعلامية من الأعداء، مشددا على أن الوحدة وتوافق الكلمة بين الميدان والشارع والدبلوماسية في هذه الأيام منقطع النظير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد الرئيس للعلاقات العامة مهدي طباطبائي، قال في تغريدة له على منصة اكس: الترويج لوجود خلاف وانقسام بين المسؤولين لعبة سياسية وإعلامية من الأعداء، مؤكدا أن الوحدة وتوافق الكلمة بين الميدان والشارع والدبلوماسية في هذه الأيام منقطع النظير.

وتابع طباطبائي: على الأعداء الكف عن نقض العهود والتزوير وباب التفاوض المبني على الإنصاف والعزة والعقلانية لا يزال مفتوحاً

You are replying to: .
