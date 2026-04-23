أزمة في البحرية الأمريكية / وزير البحرية الأمريكي يستقيل سريعًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس، أعلن المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، شون بارنيل، في بيان أن وزير البحرية الأمريكية، جون فيلان، سيغادر الحكومة فورًا.

وأفاد البنتاغون بتعيين نائب وزير البحرية، هونغ كاو، قائمًا بأعمال وزير البحرية.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد يوم واحد فقط من إلقاء فيلان كلمة في المؤتمر السنوي للبحرية في واشنطن، حيث تحدث إلى الصحفيين عن خططه المستقبلية.

وكما هو الحال مع استقالات سابقة لمسؤولين عسكريين أمريكيين، لم يُقدم البنتاغون أي سبب رسمي للإقالة.

وتأتي إقالة فيلان بعد أسابيع قليلة من إقالة وزير الدفاع، بيت هيغسيت، للجنرال راندي جورج، أعلى مسؤول عسكري في الولايات المتحدة.

أقال هيغسيت عدداً من الجنرالات والأدميرالات وكبار القادة العسكريين منذ توليه منصبه العام الماضي.

وزير البحرية الأمريكية ضحية خلاف مع هيغسيت

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إقالة وزير البحرية جاءت بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت.