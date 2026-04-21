26 سفينة إيرانية تمكنت من كسر الحصار البحري الأمريكي المزعوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استناداً إلى أحدث تقارير المراقبة البحرية، تمكن ما لا يقل عن 26 سفينة تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني من الالتفاف حول خط الحصار الذي أعلنته الولايات المتحدة.

وحسب التقارير، منذ تشديد القيود وتوسيع نطاق شروط الحصار البحري الأسبوع الماضي، عبر أكثر من 10 سفن الخط الذي حددته البحرية الأمريكية.

في الفترة من 13 أبريل حتى الآن، غادرت 11 ناقلة نفط تحمل شحنات نفطية إيرانية مياه خليج عمان والخليج الفارسي متجهة إلى وجهات أخرى.

كما عبرت سفينة شحن سائبة (Bulk Carrier) مملوكة لليونان بعد مغادرتها ميناءً إيرانياً يوم 15 أبريل خط الحصار بنجاح في 19 أبريل./انتهى/

/انتهى/