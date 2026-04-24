  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٣٥ م

تركيا تؤكد على أولوية تعزيز المسار البري الذي يربط تركيا بإيران 

تركيا تؤكد على أولوية تعزيز المسار البري الذي يربط تركيا بإيران 

قال ريلات هيسارجي أوغلو، رئيس غرفة التجارة في تركيا، إن تحسين طريق العبور الحدودي مع إيران يُمثّل أقصى درجات الأهمية بالنسبة لبلاده.

أفادت وكالة مهر للأنباء،، فقد أدلى أوغلو بهذه التصريحات خلال مراسم افتتاح معبر "غوربالاك" الجمركي في تركيا، الذي شهد حضور مسؤولين إيرانيين. وذكر في كلمته: "نظراً لحالة عدم الاستقرار السائدة حالياً في مضيق هرمز، يمكننا أن نركّز جهودنا على تطوير الممرات البرية".

وتابع: "نحن نعمل جنباً إلى جنب مع إيران من أجل دفع عجلة التجارة وتحقيق الرخاء المشترك".

وفي معرض حديثه عن سبب أهمية توسيع التبادل التجاري مع إيران، أوضح رئيس غرفة التجارة التركية أن "تركيا تشكّل جسراً بين قارتي آسيا وأوروبا، وأن بناء علاقات قوية مع إيران يُعد عاملاً حاسماً لتنمية التجارة الخارجية".

/انتهى/

رمز الخبر 1970219

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات