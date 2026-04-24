تركيا تؤكد على أولوية تعزيز المسار البري الذي يربط تركيا بإيران 

أفادت وكالة مهر للأنباء،، فقد أدلى أوغلو بهذه التصريحات خلال مراسم افتتاح معبر "غوربالاك" الجمركي في تركيا، الذي شهد حضور مسؤولين إيرانيين. وذكر في كلمته: "نظراً لحالة عدم الاستقرار السائدة حالياً في مضيق هرمز، يمكننا أن نركّز جهودنا على تطوير الممرات البرية".

وتابع: "نحن نعمل جنباً إلى جنب مع إيران من أجل دفع عجلة التجارة وتحقيق الرخاء المشترك".

وفي معرض حديثه عن سبب أهمية توسيع التبادل التجاري مع إيران، أوضح رئيس غرفة التجارة التركية أن "تركيا تشكّل جسراً بين قارتي آسيا وأوروبا، وأن بناء علاقات قوية مع إيران يُعد عاملاً حاسماً لتنمية التجارة الخارجية".

