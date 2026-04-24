بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: يجب محاسبة المسؤولين عن احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة صرّحت، يوم الجمعة، بأن الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على السفينة التجارية الإيرانية "توسكا" واعتراضها بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى أسر طاقمها بتاريخ 19 نيسان/أبريل في مياه بحر عمان، جاء في وقت كانت السفينة تنقل أجهزة طبية حيوية ولوازم مخصصة لغسيل الكلى. ووفقاً للبعثة، فإن هذه الأفعال تمثّث خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية، ومنها القواعد التي تجرم العدوان بشكل مطلق، وتلك التي تضمن حقوق الإنسان والحق في الحياة.

كما شددت البعثة على أن هذا التصرف القسري وغير القانوني لا يهدد حياة الأبرياء فحسب، بل يحدّ أيضاً من حرية الإبحار في المياه الدولية، ويعرض المرضى الأكثر احتياجاً لأخطار بالغة. وأضافت البعثة، في بيانها، ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل.

