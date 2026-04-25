بقائي: لم يتم التخطيط لأي لقاء بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، نشر عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس" خبر وصول وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى إسلام آباد، وكتب قائلاً: "وصلنا إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان، في زيارة رسمية. وسيجري خلال هذه الزيارة الدكتور عراقجي، وزير الخارجية، مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين بشأن جهود الوساطة ومساعيهم الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وإحلال السلام في المنطقة".

وشدد بقائي قائلاً: "لم يُبرمج أي لقاء بين إيران وأمريكا. وإن آراء وملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنقل إلى الجانب الباكستاني".

