دول بحر قزوين قلقة من التداعيات البيئية للعدوان الأمريكي – الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دول بحر قزوين الساحلية، قد أعربت عن قلقها الشديد في بيان مشترك صدر عن اجتماع وزراء وممثلي الحكومات الساحلية رفيعي المستوى، الذي عُقد في مدينة أستانا بتاريخ 23 أبريل 2026، إزاء التداعيات الجسيمة والمحتملة للهجوم العسكري على إيران، وتأثيرها على النظام البيئي الفريد والحساس لبحر قزوين. وشددت الدول على ضرورة الحفاظ على أجواء التعاون، وحسن الجوار، والتفاهم المتبادل بين الدول الساحلية، واستخدام بحر قزوين للأغراض السلمية.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الصاروخي الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بتاريخ 18 مارس 2026 على البنية التحتية لميناء أنزلي، قد خلّف آثاراً سلبية وأضراراً لا يمكن تعويضها على بيئة بحر قزوين، كما عرّض للخطر السلام والاستقرار في هذه المنطقة المائية.

