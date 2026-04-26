ايفاد أكثر من 30 ألف حاج إيراني الى الديار المقدسة بدء من غدا الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والعمرة، في مقابلة صحفية حول إرسال الحجاج لأداء فريضة الحج: غادر 121 شخصًا من أصل 30 ألفًا إلى المدينة المنورة على متن أول رحلة جوية من مطار الإمام الخميني. ستبدأ الرحلات الجوية الرئيسية للحجاج الإيرانيين في 27 أبريل وتستمر حتى 15 مايو.

وقال: سيتم نقل جميع الحجاج أولاً إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة. ووفقًا للخطة، سيبدأ عودة الحجاج في حوالي 5 يونيو، بعد أيام التشريق. وبذلك، تم تقصير مدة رحلة الحجاج بنحو ثلاثة أيام مقارنة بالسنوات العادية.

قال رشيديان: وفقًا لهذا التقرير، تم التخطيط هذا العام لتوفير ١٦ فندقًا في المدينة المنورة و٢٣ فندقًا في مكة المكرمة لاستضافة الحجاج الإيرانيين.

وأضاف، مشيرًا إلى أن "معظم الفنادق ذات جودة مناسبة"، "نواجه مشكلة نقص أو نقص في جودة الفنادق في المدينة المنورة إلى حد ما، لكن فنادق مكة المكرمة أكثر ملاءمة بكثير".

التأكيد على رسالة السلام والوحدة

وفي إشارة إلى الأوضاع بعد "الحرب المفروضة الثالثة" والتطورات الإقليمية، أكد هذا المسؤول: "سيكون الحجاج الإيرانيون رسلاً للسلام والوحدة والتضامن للأمة الإسلامية في هذه الرحلة"، وسينقلون رسالة صداقة وتضامن في مواجهة مساعي الأعداء لبث الإرهاب والانقسام في العالم الإسلامي.

وفي الختام، أعرب عن أمله في أن يتم أداء فريضة الحج هذا العام بكرامة وشرف وصحة وأمان للحجاج الإيرانيين، وذلك في ضوء الخطط الموضوعة.

