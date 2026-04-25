انطلاق أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أقيمت مراسم توديع هؤلاء الحجاج بحضور كل من حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب (ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والعمرة)، وعلي رضا رشيديان (رئيس منظمة الحج والعمرة).

وفي معرض حديثه عن خطة تنظيم موسم الحج لهذا العام، أوضح السيد عبد الفتاح نواب أن الاستعدادات تبدأ قبل أشهر عدة من الموسم، وتشمل التفاوض مع الدولة المضيفة، واستئجار الفنادق، وتأمين كامل الخدمات التي يحتاجها الحجاج. وأضاف أن هذا العام تمت عملية التنظيم وإقامة الدورات التدريبية وفق الإجراءات المعتادة، علماً أن أكثر من نصف هذه الدورات تُعقد عادةً قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أما بخصوص شعار الحج لهذا العام، فأشار نواب إلى أن موسم الحج يُقام تحت محور "السلوك القرآني، والرحمة النبوية، ووحدة الأمة الإسلامية". وأضاف أن الإمام الخميني (رضي الله عنه) كان يعتبر الحج محوراً للوحدة، كما أن شعارات السنوات الماضية كانت تركّز دوماً على التلاحم والتعاطف والتضامن داخل العالم الإسلامي، مُذكّراً بأن سر انتصار المسلمين يكمن في اتحادهم ووحدتهم.

