نيكزاد: مضيق هرمز لن يعود إلى حالته السابقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في مقابلة تلفزيونية: كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يبلغ 400 كيلوغرام، والآن يكذب ترامب ويقول إنه يجب تسليم 450 كيلوغرامًا. من أين أضاف هذه الخمسين كيلوغرامًا؟ ولماذا نسلمها أصلًا؟

وأضاف: ألم يقل ترامب بعد قصف فوردو ونطنز إنه دمر كل شيء وأن إيران لم تعد تمتلك سلاحًا نوويًا؟ مع ذلك، يقول الآن إنه لن يقبل بامتلاك إيران سلاحًا نوويًا؛ ما الذي يفعله ترامب في العالم؟

صرح ممثل أهالي أردبيل في مجلس الشورى الإسلامي: تمتلك أمريكا 5000 قنبلة، ولأول مرة في التاريخ استخدمت القنابل الذرية في هيروشيما وناكازاكي. من جهة أخرى، هاجمت الولايات المتحدة العراق بذريعة امتلاكها أسلحة دمار شامل، وارتكبت جرائم هناك أيضاً.

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لوزير خارجية بلادنا إلى باكستان، قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: أعلن ترامب أنه سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، وأن عراقجي سيأتي من إيران. ثم تناقض مع نفسه وقال إن ويتكوف وكوشنر لن يذهبا إلى باكستان. أولاً، أخطأ ترامب عندما قال إن عراقجي يجب أن يذهب إلى باكستان. ثانياً، سافر عراقجي إلى باكستان وعُمان وروسيا دون أن يرغب في مناقشة القضايا النووية.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال: لن نعيد مضيق هرمز إلى حالته السابقة تحت أي ظرف من الظروف، لأن هذا أمر قائد الثورة. في أول قرار له، قال إنه ينبغي تحديد وإدارة المواقع الأخرى بنفس طريقة إدارة مضيق هرمز.

وصرح نيكزاد قائلاً: "بفضل الله، أدركنا خلال الحرب أنه لو خنقنا مضيق هرمز وباب المندب، لتأثر ربع اقتصاد العالم".

