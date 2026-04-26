اللواء أسدي: العدو يحاول فرض سيطرته القسرية على مضيق هرمز، لكن هذا لن يحدث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح اللواء محمد جعفر أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) للشؤون التفتيشية، في حديث حول رد إيران على اى اجراء من العدو الأمريكي الصهيوني المحتمل: "يحاول العدو فرض سيطرته القسرية على مضيق هرمز، لكن هذا لن يحدث".

وأضاف اللواء أسدي: "الخليج الفارسي ومضيق هرمز منطقة تابعة لإيران ودول الجوار، وليس للأمريكيين الحق في إبداء رأيهم بشأن هذه المنطقة".

اعتبر نائب قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) للشؤون التفتيشية استفزازات المسؤولين الأمريكيين مصدر عار على شعب إيران، وصرح قائلاً: "يُعلق المسؤولون الأمريكيون على مضيق هرمز وقضايا إقليمية، في حين أن هذه القضايا لا علاقة لها بأمريكا على الإطلاق".

وأضاف: "نؤكد للأمريكيين أن العدو يسعى لنهب موارد إيران النفطية، ونقول لهم بوضوح: هذه ليست فنزويلا التي يمكنكم نهب مواردها، لأن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني العظيم سيقفون في وجهكم".

وفي الختام، وفي إشارة إلى خطة المقاومة في حال تجدد الغزو الأمريكي لإيران، قال اللواء أسدي: "لدى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة خطة لمواجهة العدو، وسيتلقى الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني ضربة أقوى في حال تجدد الغزو".

