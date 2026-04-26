عراقجي سوف يتوجه إلى إسلام آباد مرة أخرى بعد مسقط

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، كان قد وصل إلى مسقط مساء السبت 25 أبريل 2026، وذلك بعد لقائه المسؤولين الباكستانيين ونقل مواقف طهران ورؤيتها بشأن معايير أي تفاهم لإنهاء الحرب بشكل كامل وإحلال السلام، وفقاً للبرنامج المعلن مسبقاً.

وبحسب الجدول الذي أعلنته وزارة الخارجية، من المقرر أن يقوم وزير الخارجية بزيارة أخرى إلى باكستان بعد اختتام زيارته لسلطنة عُمان وقبل سفره إلى روسيا.

يُذكر أن جزءاً من الوفد المرافق لوزير الخارجية كان قد عاد إلى طهران من إسلام آباد بعد المشاورات هناك، وذلك للتشاور والحصول على التوجيهات اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب، ومن المقرر أن يلتحقوا مجدداً بوزير الخارجية عراقجي في إسلام آباد مساء يوم الأحد.

