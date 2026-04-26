  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٤١ ص

عراقجي سوف يتوجه إلى إسلام آباد مرة أخرى بعد مسقط

عراقجي سوف يتوجه إلى إسلام آباد مرة أخرى بعد مسقط

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن السيد عباس عراقجي سيقوم بزيارة ثانية إلى باكستان بعد انتهاء زيارته لسلطنة عُمان وقبل توجهه إلى روسيا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، كان قد وصل إلى مسقط مساء السبت 25 أبريل 2026، وذلك بعد لقائه المسؤولين الباكستانيين ونقل مواقف طهران ورؤيتها بشأن معايير أي تفاهم لإنهاء الحرب بشكل كامل وإحلال السلام، وفقاً للبرنامج المعلن مسبقاً.

وبحسب الجدول الذي أعلنته وزارة الخارجية، من المقرر أن يقوم وزير الخارجية بزيارة أخرى إلى باكستان بعد اختتام زيارته لسلطنة عُمان وقبل سفره إلى روسيا.

يُذكر أن جزءاً من الوفد المرافق لوزير الخارجية كان قد عاد إلى طهران من إسلام آباد بعد المشاورات هناك، وذلك للتشاور والحصول على التوجيهات اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب، ومن المقرر أن يلتحقوا مجدداً بوزير الخارجية عراقجي في إسلام آباد مساء يوم الأحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1970256

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات