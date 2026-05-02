نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي فقد تفوقه بسبب تهور ترمب

أفادت وكالة مهر للأنباء فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن الجيش الأمريكي "فقد تفوقه العسكري نتيجة تهور الرئيس دونالد ترمب في إدارة الصراع". وأضافت أن الحرب على إيران "قدّمت خارطة طريق لأي دولة ترغب في مقاومة الولايات المتحدة مستقبلا، بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية".

وختمت الصحيفة بالقول إنه يتحتم على واشنطن إجراء الإصلاحات اللازمة في الجيش الأمريكي، وإلا فإنها "تخاطر بجعل الانتكاسات في حرب إيران بمثابة مقدمة لما هو أسوأ بكثير".

وفي مجلة ناشيونال إنترست، قال مقال رأي إن القوة المفرطة "فشلت في تحقيق النتائج المرجوة بإيران"، وإن ذلك "قد يجبر أطرافا أخرى على حل مشكلات خلقتها الولايات المتحدة بنفسها".

ويرى المقال أن هذه السياسة "ليست سليمة، وتلحق ضررا بمكانة الولايات المتحدة في العالم"، وأن الولايات المتحدة دخلت مستنقعا جديدا في الشرق الأوسط وينبغي عليها الخروج منه بأي ثمن.

أما واشنطن تايمز فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة متفائلة بأن الحصار سيجبر إيران على فتح مضيق هرمز الذي ألحق إغلاقه أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي خلال الشهرين الماضيين.