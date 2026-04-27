الهلال الأحمر الإيراني يدعو إلى رفع الحجز عن سفينة "توسكا" المحملة بمستلزمات طبية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأن السيدة "عاليشوندي" لفت خلال هذا اللقاء إلى الهجوم على سفينة "توسكا" التي كانت تحمل شحنات طبية حيوية، من بينها مواد أولية لإنتاج مستلزمات مرضى غسيل الكلى؛ معتبرة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن هذا الاعتداء لم يهدد فقط حياة الطاقم المدني لهذه السفينة، بل انه أدى أيضا إلى تعطيل سلسلة إمداد المواد الطبية الأساسية وتعريض صحة المرضى للخطر المباشر.

من جانبه، أعرب رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران عن تقديره لجهود المتطوعين وفرق الإغاثة التابعة لجمعیة الهلال الأحمر خلال الحرب الأخيرة؛ مؤكدا استمرار التداعيات الإنسانية لهذه الأزمة.

وعن سفينة "توسكا"،قال"كاسار" إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تواصل مع السلطات الأمريكية في هذا الشأن، وأنها تضع ضمن أولوياتها متابعة رفع الحجز عن الشحنة التابعة لشركة "سها هلال".

كما وصف إغلاق مستشفى الإيرانيين في دبي بأنه أمر مؤسف؛ مشيرا إلى تاريخه الطبي العريق، وأعرب عن أمله في إيجاد حل لاستئناف نشاطه من جديد.