٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٤٢ ص

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: يحق للدولة الساحلية التي تتعرض للهجوم تقييد الملاحة لضمان الأمن

دافع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن حقوق إيران في مضيق هرمز خلال اجتماع لمجلس الأمن، واتهم الولايات المتحدة والغرب بالقرصنة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "هناك محاولة لتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن الوضع في مضيق هرمز، وكأنها هي من هاجمت وعرقلت حركة الملاحة في المضيق عمدًا".

وأشار أيضًا إلى أنه في أوقات الحرب، يحق للدولة الساحلية التي تتعرض للهجوم تقييد الملاحة في مياهها لضمان الأمن. ثمّ شبّه نيبينزيا الدول الغربية بالقراصنة، قائلاً: "بينما يرفع القراصنة الرايات السوداء فوق سفنهم، تحاول الدول الغربية التستر على أفعالها".

وأضاف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: "هذا مجرد تستر يهدف إلى إخفاء حقيقة انخراط الاتحاد الأوروبي في قرصنة علنية في البحر".

وتابع: "تنخرط الدول الأوروبية في قرصنة علنية في البحر، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن نظام قائم على القواعد".

وأضاف نيبينزيا: "إنّ الهجمات المسلحة الأوكرانية على السفن الروسية تُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ومع ذلك تتجاهل الدول الأوروبية، بشكلٍ مخزٍ، الأسباب الجذرية للوضع في مضيق هرمز".»

وأكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن الوضع في مضيق هرمز هو نتيجة "العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران"، والذي "كانت له تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي".

