بقائي: احتجاز السفن الايرانية قرصنة بحرية امريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في رسالة عبر حسابه على موقع إكس، الى اعتراف السلطات القضائية الأمريكية بإصدار أوامر احتجاز لسفن محملة بالنفط الإيراني ومصادرة شحناتها وقال: إن هذا الإجراء [إصدار أوامر احتجاز ومصادرة السفن المحملة بالنفط الإيراني] ليس سوى تشريع رسمي للقرصنة البحرية والنهب المسلح في المياه الدولية.

واضاف بقائي: هذا يعني العودة إلى عصر سيطرة القراصنة على البحار! مع فارق أنهم يعملون الآن بموجب أحكام حكومية، ويبحرون تحت راية رسمية، ويطلقون على عمليات نهبهم مسمى "إنفاذ القانون".

وتابع: على أمريكا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك المخزي والانتهاك الصارخ للقانون. وهو سلوك يُعد ضربة غير مسبوقة للقانون الدولي ولحرية التجارة، ويقوض الركائز الأساسية للأمن البحري.

