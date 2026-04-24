الخارجية الإيرانية ترفض مزاعم وزراء خارجية جامعة الدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بقائي أكد التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ حظر اللجوء إلى القوة واحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، وصرّح قائلاً: إن الإجراءات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المتمركزة في بعض الدول الجنوبية للخليج الفارسي، تمت في إطار الحق الجوهري في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ورداً على العدوان العسكري لأمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران.

وأشار إلى القواعد المسلّم بها في القانون الدولي القائمة على عدم التدخل والتزام الدول بالامتناع عن وضع أراضيها تحت التصرف للاستخدام ضد دول أخرى، منوهاً إلى أن تلك الدول في المنطقة التي وضعت أراضيها وإمكانياتها بأي شكل من الأشكال—سواء عبر تسهيل الوصول، أو توفير القواعد، أو الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي—تحت تصرف العمليات العسكرية الأمريكية والصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتحمل مسؤولية دولية تجاه تبعات هذه الإجراءات ويجب أن تُحاسب.



كما رفض بقائي الاتهامات الموجهة ضد إيران، مؤكداً أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن المزمن في منطقة غرب آسيا هو نتيجة تواجد وتدخلات الأطراف العسكرية الدولية، فضلاً عن استمرار الاحتلال ومخطط المحو الاستعماري للفلسطينيين، وأن التغافل عن هذه الحقيقة الجلية لن يؤدي إلا إلى استمرار وتفاقم انعدام الأمن.



وشدد المتحدث باسم الخارجية على عزم إيران تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، داعياً إياها إلى إدراك مسؤولياتها القانونية والسياسية، وتجنب اتخاذ مواقف مثيرة للتوتر، وانتهاج مسار التعامل البناء القائم على الاحترام المتبادل.

