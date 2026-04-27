ايران تدين الأعمال الإرهابية وقتل المدنيين والمسؤولين في مالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق متفرقة من مالي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، بينهم مصلّون في مسجد بمدينة كاتي قرب العاصمة باماكو.

وقدّم بقائي تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب مالي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف، واعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية تتطلب تعاون وتنسيق جميع الدول ومحاربة مستمرة لمرتكبي الإرهاب ومنظميه وداعميه ومموليه.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن ثقته في أن الشعب المالي سيتغلب على الإرهاب وداعميه من خلال الوحدة والتضامن.

