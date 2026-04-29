طهران تطالب بتعليق أنشطة الكيان الصهيوني الرياضية في المحافل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة جديدة وجهها "دنيامالي" الى رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) "كيرستي كوفنتري"، مطالبا فيها باتخاذ موقف مسؤول وشفاف فيما يتعلق بالحرب الصهيو-امريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا الى اتخاذ القرارات اللازمة ضد منتهكي الميثاق الأولمبي، مشيرا الى تدمير 287 منشأة رياضية اثر العدوان الامريكي والصهيوني داخل البلاد، أبرزها الصالة المغلقة بسعة 12 ألف متفرج داخل مجمع آزادي الرياضي في طهران، واستشهاد 203 رياضيين، و168 تلميذا في قصف على مدرسة بمدينة ميناب جنوب ايران.

كما دعا وزير الرياضة والشباب الايراني، اللجنة الاولمبية الدولية الى إدانة جرائم الكيان الصهيوني لتؤكد للعالم بأن هذه المنظمة الدولية المنبثقة من الميثاق الأولمبي، تعارض أي انتهاك لحقوق الإنسان؛ بالاضافة الى تشكيل بعثة لتقصي الأضرار التي لحقت بالرياضيين الايرانيين والبنية التحتية الرياضية داخل البلاد، وايضا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعليق الأنشطة الرياضية للكيان الصهيوني في جميع المحافل الدولية.

هذا واكد دنيامالي، في رسالته، على "ان ايران التي هي مهد إحدى أقدم الحضارات الإنسانية، لطالما ارتكزت عبر التاريخ على ثقافة السلام والتسامح والكرامة الإنسانية"؛ منوها الى ان "الرياضة هي لغة الأمم المشتركة لتعزيز السلام والصداقة، ومبدأ يُجسّد روح الميثاق الأولمبي، الذي يهدف الى الارتقاء بمكانة الإنسان وحماية السلام العالمي".

