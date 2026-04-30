٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٢:٠٢ م

مؤمني: الخليج الفارسي رمز صمود إيران وسلامها وهيبتها التي لا تمسّ في التاريخ

أكد وزير الداخلية الإيراني أن الخليج الفارسي يمثل رمز الصمود والسلام والهيبة التي لا تمسّ لإيران، مشدداً على أن أحد أبرز مفاخر الأمة الإيرانية وأكثرها خلوداً هو وقوفها بكل صلابة في وجه أعداء وطنها في الخليج الفارسي الأبدي، وذلك في خضم أعظم التقلبات.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن النص الكامل لرسالة إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، جاء كالتالي:

"إن العاشر من أرديبهشت (30 أبريل)، اليوم الوطني للخليج الفارسي، يذكرنا ببطولات فريدة لأمة حمت هويتها وسلامتها الإقليمية بدماء أبنائها الطاهرة، أمثال القائد تنكسيري.

هذا الفضاء الفيروزي ليس مجرد جغرافيا استراتيجية، بل هو رمز لصمود إيران الإسلامية وسلامها وهيبتها التي لا تمسّ، في قلب التاريخ.

واليوم، أحد أبرز مفاخر أمتنا العظيمة وأكثرها خلوداً، هو أنها وقفت بكل صلابة، في خضم أعظم التقلبات، في وجه أعداء وطننا في الخليج الفارسي للأبد.

لقد حطم أبناء هذه الأرض الأشاوس، معتمدين على إيمانهم وإرادتهم الفولاذية، هيبة الاستكبار الوهمية، وألحقوا بأعدائهم الحاقدين أكبر إهانة في التاريخ في هذه المياه، ليعلم العالم أجمع أن الخليج الفارسي لن يكون ساحة للدخيل والأجنبي.

وأنا بدوري أتقدم بأصدق التهاني بهذا اليوم العظيم إلى جميع شعب إيران الغيور، ولا سيما حرس الحدود الشجعان الذين يعتبرون الحفاظ على اسم وأمن هذا الممر المائي الحيوي واجباً وطنياً لا يقبل المساس."

