عراقجي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكيني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أجرى وزيري الخارجية الإيراني و الكيني اتصالاً هاتفياً تناول خلاله الطرفان آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في اتصال هاتفي، جرى يوم الاربعاء، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي، آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناولت هذه المكالمة الهاتفية الوضع الأمني في منطقة غرب آسيا، وتداعيات الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران على الأمن الإقليمي، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية لهذا الوضع على مناطق أخرى.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى حالة انعدام الأمن المفروضة على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، مُذكِّراً بضرورة اتخاذ إجراءات دولية حاسمة لحماية ميثاق الأمم المتحدة ومحاسبة الولايات المتحدة على تجاوزاتها للقانون وجرائمها.

من جانبه، أكد وزير خارجية كينيا على أهمية الدبلوماسية في إرساء السلام في المنطقة، مُشيراً إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول وتجنب اللجوء إلى القوة.

/انتهى/