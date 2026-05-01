وكالة مهر للأنباء: في ظل تصاعد التوترات في النظام الدولي، يتطلب التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاوز التبسيطات الشائعة. إن اختزال دور إيران إلى مجرد فاعل عسكري أو سياسة خارجية رد فعلية ليس قاصراً فحسب، بل هو تحليل خاطئ. ما نشهده اليوم ظاهرة أكثر تعقيداً؛ ترسيخ نمط شامل من "المقاومة" يُنظّم الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية بطريقة مترابطة. هذا النمط ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود من الضغوط الخارجية والصراعات الإقليمية والتكيف الهيكلي.

بنية المقاومة: شبكة عابرة للحدود وقابلة للتكيف

لا يعمل محور المقاومة، الذي تلعب فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورًا محوريًا بلا شك، كتحالف تقليدي. فهو لا يقوم على معاهدات رسمية ولا يخضع لتسلسلات هرمية جامدة. بل يشبه شبكة موزعة: مرنة، هجينة، وقادرة على إعادة التشكيل باستمرار. في هذه البنية، تتداخل مستويات مختلفة: دول ذات مصالح استراتيجية مشتركة، وفاعلون غير حكوميين ذوي جذور محلية، وأخيرًا شبكات اجتماعية ودينية وشعبية تولد الشرعية من القاعدة إلى القمة. غالبًا ما يُستهان بهذا العنصر الأخير. في حالات النزاع، لا يُمارس النفوذ من خلال القوة العسكرية فحسب، بل أيضًا من خلال توفير الخدمات، وإعادة الإعمار، والتنظيم الاجتماعي.

نجحت إيران في تغيير الحسابات الاستراتيجية لمنافسيها وزيادة تكلفة المواجهة المباشرة. وقد أعاد هذا تعريف التوازن الإقليمي. تؤدي هذه العملية إلى خلق روابط اجتماعية عميقة، وهذه الروابط تعزز الصمود. من منظور نظري، نحن أمام مزيج وظيفي من القوة الصلبة والقوة الناعمة. لكن السمة المميزة لهذا النموذج ليست القوة المطلقة، بل درجة مرونته. فعندما يضعف أحد عناصره، لا ينهار النظام بأكمله، بل يعيد تنظيم نفسه. يثير هذا الوضع تساؤلاً هاماً في العلاقات الدولية المعاصرة: هل نحن بصدد شكل جديد من أشكال تنظيم القوة في سياقات غير متكافئة؟

التكيف تحت الضغط المستمر

يُعدّ البُعد الاقتصادي الركن الثاني لهذا النموذج. فقد خضعت إيران لعقوباتٍ لعقود، فرضتها الولايات المتحدة في المقام الأول. إلا أن تأثير هذه العقوبات لم يقتصر على التقييد فحسب، بل كان تحويليًا أيضًا. وتبرز ثلاثة اتجاهات رئيسية جديرة بالذكر:

1. تنويع التجارة: استجابةً لتضييق الأسواق التقليدية، عززت إيران علاقاتها الاقتصادية مع الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا، وقللت اعتمادها على محور اقتصادي محدد.

2. آليات مالية بديلة وتقليص الاعتماد على الدولار: عزز محدودية الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي استخدام العملات المحلية والاتفاقيات الثنائية والقنوات المالية الموازية.

3. تعزيز الإنتاج المحلي الاستراتيجي: لم يكن استبدال الواردات مجرد خيار أيديولوجي، بل ضرورة هيكلية أدت إلى تعزيز قطاعات رئيسية في الاقتصاد. لكن هذا لا يعني خلو الاقتصاد الإيراني من المشاكل، فهو يُعاني من التضخم وضغوط القدرة الشرائية والتوترات الاجتماعية. لكن المفهوم الأساسي هنا ليس "النجاح" بل "المرونة غير المتكافئة"؛ أي القدرة على الحفاظ على الأداء تحت ضغط مستمر. لم تدّعِ الجمهورية الإسلامية قطّ إقامة يوتوبيا، لكن نموذجها جدير بالذكر كدراسة حالة مهمة حول كيفية البقاء والتكيف في نظام يسعى إلى العزلة.

الردع والقوة العسكرية: من الضعف إلى التفوق

المكون الثالث، وربما الأكثر وضوحًا، هو البُعد العسكري. في هذا المجال، غالبًا ما تستقطب الروايات الآراء. بنت إيران عقيدتها على الردع غير المتكافئ في العقود الأخيرة. فبدلًا من التنافس المباشر مع القوى العسكرية التقليدية، ركزت على تطوير الصواريخ الباليستية والدقيقة، والطائرات المسيّرة بعيدة المدى ومنخفضة التكلفة، وقدرات الحرب الهجينة. وقد أثبتت هذه الأنظمة كفاءتها في مسارح إقليمية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية الاستراتيجية والقواعد العسكرية للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، فضلًا عن مواقع الجماعات الإرهابية في غرب آسيا.

النقطة المهمة من وجهة نظر الخبراء هي أن إيران نجحت في تغيير الحسابات الاستراتيجية لمنافسيها وزيادة تكلفة المواجهة المباشرة. وقد أعاد هذا تعريف التوازن الإقليمي. حتى حلفاء الولايات المتحدة يقرّون بهذه الحقيقة، وإن كانوا قد يمتنعون عن التعبير عنها صراحةً لاعتبارات سياسية. ومع ذلك، فإن الإجماع العام هو أن إيران تمتلك قدرة ردع موثوقة.

معركة الروايات: الغرب في مواجهة الجنوب العالمي

إلى جانب هذه الأبعاد، ثمة ساحة أقل وضوحًا ولكنها لا تقل أهمية: الرواية. في كثير من وسائل الإعلام الغربية، تُصوَّر إيران ضمن أطر متكررة: التهديد، والأمن، والصراع. لا يعني هذا أن الوضع الداخلي في إيران مثالي، لكن هذه الصور النمطية انتقائية بلا شك. في المقابل، تختلف التصورات في أجزاء واسعة من الجنوب العالمي. ففي هذه المناطق، يُنظر إلى إيران كفاعل يتحدى هياكل القوى الدولية ويدافع عن مبادئ كالسيادة؛ لا سيما بعد مواجهتين مباشرتين مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، الأولى في يونيو/حزيران 2025، والثانية في المواجهة الحالية التي خرجت منها إيران من صراع غير متكافئ بإنجاز كبير.

هذا الاختلاف في التصورات ليس وليد الصدفة، بل هو متجذر في تجارب تاريخية مختلفة: فالدول ذات الماضي الاستعماري تُفسِّر السياسة الدولية من منظور المقاومة. إليكم نقطة جوهرية: مفاهيم مثل "الإرهاب" و"المقاومة" و"الشرعية" ليست محايدة، بل هي مفاهيم سياسية، وأي جهة تسيطر على الخطاب ستؤثر بدورها على تفسير الواقع.

إيران ليست مجرد دولة تعارض الأحادية التي تقودها الولايات المتحدة، بل هي ظاهرة أكثر تعقيدًا: شبكة عابرة للحدود مرنة، واقتصاد يتعلم من الضغوط، واستراتيجية ردع مصممة خصيصًا لمواجهة عدم التكافؤ، وخطاب يدعم نظامًا عالميًا قائمًا على التعددية.

ولعل السؤال الأهم ليس ما تمثله إيران اليوم، بل ما إذا كان هذا النموذج، الذي تشكل في ظل ظروف "الضغط الأقصى"، يمكن أن يصبح نموذجًا ملهمًا لجهات فاعلة أخرى في المستقبل؟ في نهاية المطاف، في عالم جفت فيه البيروقراطية الهياكل التقليدية، فإن الأنظمة الأكثر قدرة على التكيف ليست بالضرورة الأقوى، بل الأكثر مرونة.