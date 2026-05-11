بقائي: التاريخ يعيد نفسه لأولئك الذين لا يعتبرون

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، كتب في رسالة له على منصة "إكس": "لقد وقف الإيرانيون عبر التاريخ، ليس فقط في وجه قوة واحدة، بل في وجه الألوية والفیالق الرومانية الكبيرة، وخرجوا منها مرفوعي الرأس".

وأضاف: "في مثل هذا اليوم من عام 53 قبل الميلاد، في معركة حران، حطّم القائد الإيراني الكبير سورينا، بعدد ورجال ومعدات أقل، الفيالق الرومانية المجهزة في حرب غير متكافئة؛ فقُتل كراسوس، أحد أقوى رجال روما، وتلاشت أسطورة عدم قابليتها للهزيمة، وانهار حلمها بالتقدم نحو الشرق".

واختتم بقائي: "التاريخ يعيد نفسه لأولئك الذين لا يقرؤونه، ولا يستلهمون دروسه".

/انتهى/