  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٣٨ م

رسالة تهنئة من قائد الحرس الثوري بمناسبة یوم العمال

رسالة تهنئة من قائد الحرس الثوري بمناسبة یوم العمال

قال اللواء وحيدي أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لكل عامل وخادم للوطن بمناسبة حلول الحادي عشر من مايو، يوم العمال الشريف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يُعدّ أحد أهم محركات تقدم الوطن وعظمته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال اللواء وحيدي لا شك أن الاحتفاء بجهود العمال ونضالهم المخلص والمتفاني هو تكريم لمن يعتبرون العمل عبادة، والجهد شرفًا، والخدمة أسمى مراتب الشرف.

اليوم، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية الناجمة عن الحرب، يبرز الدور الاستراتيجي للعمال أكثر من أي وقت مضى.

إنهم القوة الرئيسية في تحقيق اقتصاد ديناميكي، وإنتاج تنافسي، ونظام بيئي مبتكر، ومرونة اجتماعية، خاصة في العام الذي أطلق عليه، بناءً على طلب القائد الشهيد "اقتصاد المقاومة في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي".

رمز الخبر 1970427
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات