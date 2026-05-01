الرئیس بزشكيان يؤكد عزم الحكومة علی دعم حقوق العمال وأمنهم الوظيفي وتحسين أوضاعهم المعيشية

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في نص الرسالة التي أصدرها رئیس الجمهوریة اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للعمال: یشهد تاريخ إيران بوضوح، من الماضي وحتی الیوم، بأنه في عبور المنعطفات الصعبة،بدءاً من الأيام العصيبة للثورة الإسلامية وصولاً إلى سنوات الدفاع المقدس، وكذلك في مواجهة التحديات والمشكلات الناجمة عن العقوبات والحروب المفروضة من قبل العدو الأمريكي الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة، كان العمال الشرفاء هم الذين لعبوا دوراً محورياً بحضورهم المؤثر في ساحة الإنتاج والإسناد، ووفروا دعامة راسخة ورکیزة موثوقة لاستقلال البلاد وصمودها.

وأضاف: إن العمال، وفي ظل الظروف الحساسة الراهنة، يقفون اليوم إلى جانب القوات المسلحة وسائر المضحين من أبناء إيران في الخطوط الأمامية لمسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة على الصمود ودفع عجلة التقدم الوطني، مؤکدا " أن سواعد العمال القوية تمثل أفضل سند للحكومة في مسار إعادة إعمار ما خلّفته الحرب المفروضة من دمار".