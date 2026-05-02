الخارجية الإيرانية تدين اغتيال امام مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، في تصريح له اليوم السبت، عبّر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن بالغ استنكاره حيال هذه الجرائم البشعة؛ مؤكدا بأن هكذا ممارسات ارهابية تستهدف الاماكن المقدسة ورجال الدين في سوريا والمنطقة، تأتي ضمن المؤامرات الشريرة للكيان الصهيوني وامريكا من أجل تأجيج الخلافات وبثّ الفرقة في الدول الاقليمية.

ودعا بقائي، عبر تصريحاته اليوم، جميع الاطراف ان تتحلى بالوعي حيال هذه المخططات وتكون على قدر المسؤولية في التصدي بحزم للارهاب والتطرف.

وفيما تقدم بالعزاء والمواساة من عائلة الشهيد، والشعب والمجتمع والعلماء المسلمين في سوريا، نوّه متحدث الخارجية الى ضرورة الكشف عن هوية المنفذين والمخططين لهذه الجريمة الارهابية، وتظافر الجهود بين دول المنطقة بهدف اقتلاع جذور الارهاب.

كمل ذكّر بقائي بالمسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة السورية المؤقتة لتامين الشعب ورجال الدين وكافة الشرائح القومية والدينية والمذهبية في هذا البلد.

