  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٠٣ م

الخارجية الإيرانية تدين اغتيال امام مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا

الخارجية الإيرانية تدين اغتيال امام مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، الهجوم الارهابي الذي استهدف المنطقة الزينبية بالعاصمة السورية دمشق وأودى بحياة امام وخطيب مرقد السيدة زينب الكبرى (س) "السيد فرحان حسن المنصور".

أفادت وكالة مهر للأنباء، في تصريح له اليوم السبت، عبّر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن بالغ استنكاره حيال هذه الجرائم البشعة؛ مؤكدا بأن هكذا ممارسات ارهابية تستهدف الاماكن المقدسة ورجال الدين في سوريا والمنطقة، تأتي ضمن المؤامرات الشريرة للكيان الصهيوني وامريكا من أجل تأجيج الخلافات وبثّ الفرقة في الدول الاقليمية.

ودعا بقائي، عبر تصريحاته اليوم، جميع الاطراف ان تتحلى بالوعي حيال هذه المخططات وتكون على قدر المسؤولية في التصدي بحزم للارهاب والتطرف.

وفيما تقدم بالعزاء والمواساة من عائلة الشهيد، والشعب والمجتمع والعلماء المسلمين في سوريا، نوّه متحدث الخارجية الى ضرورة الكشف عن هوية المنفذين والمخططين لهذه الجريمة الارهابية، وتظافر الجهود بين دول المنطقة بهدف اقتلاع جذور الارهاب.

كمل ذكّر بقائي بالمسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة السورية المؤقتة لتامين الشعب ورجال الدين وكافة الشرائح القومية والدينية والمذهبية في هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1970445

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات