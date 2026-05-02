قاليباف: المعلمون بناة أسس الحضارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة بمناسبة ذكرى "يوم المعلم" في ايران، والذي يستذكر واقعة استشهاد المعلم القدوة الشهيد اية الله "مرتضى مطهري"، في 1 ايار/مايو 1979، قال قاليباف ان "يوم المعلم تذكير بمكانة أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الإنسانية، ليُغذّوا أجيال هذه الأرض بنور العلم والفضيلة."

واضاف ان " هذا اليوم يرتبط ارتباطا عميقا بذكرى الشهيد آية الله مطهري، الذي بقلمه البليغ وفكره الثاقب،جسّد مفهوم التعليم الصحيح في الإطار الثوري الإسلامي وأظهر أن المدرسة معقل نضال من أجل الغد، والمعلم مهندس أسس الحضارة."

و استشهد "قاليباف" بتصريح للامام القائد الشهيد آية الله الخامنئي (رض) مفاده أن "تشكيل هوية الجيل الجديد بيد المعلم، بدور يفوق دور الأسرة والوالدين"، موضحا أن "المعلم هو من يعرّف الأجيال القادمة بالثورة ليس كحدث تاريخي بل كتيار حيوي دائم اليقظة، ويشعل قيم العدل والاستقلال والغيرة الدينية في نفوس الطلاب."

كما أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بصمود المعلمين في "أصعب الظروف"، واصفا إياهم بـ"رافعي راية العلم والعمل" و"ضباط جهاد التبيين في مدرسة الامام الخميني (رض)".

واختتم رسالته هذه بالتمني للمعلمين "العز في الدنيا والآخرة" في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، سائلا أن تكون خطواتهم بداية "لازدهار الجيل الملتزم" في إيران.

