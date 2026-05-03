٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٤٧ م

انعقاد مؤتمر "ميناب في ميزان القانون الدولي" في بغداد بمشاركة شخصيات عراقية

عقد مؤتمر قانوني تحت عنوان "ميناب في ميزان القانون الدولي" بمشاركة شخصيات عراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر تمحور حول قصف مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة "ميناب" (بمحافظة هرمزكان/جنوب البلاد) والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 160 شخصا.

وتناولت الشخصيات العراقية المشاركة في هذا المؤتمر، من منظورين قانوني وإنساني، دور الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في العدوان على إيران. كما اعتبر الخبراء العراقيون خلال هذا المؤتمر أن هذا الهجوم انتهاك جسيم للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأکد منظمو المؤتمر في إشارة إلى وجود شكوك بشأن أداء وفعالية المؤسسات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن الهدف من هذا الإجراء هو مواجهة الحصانة السياسية التي تتمتع بها بعض الأطراف على الساحة الدولية، وتسليط الضوء على هذه المأساة في الرأي العام العالمي.

You are replying to: .
