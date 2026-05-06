ترامب يتراجع عن "مشروع الحرية" في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أعلن أن الخطة المعروفة بـ "مشروع الحرية"، التي كانت تهدف إلى تسهيل عبور السفن عبر مضيق هرمز، قد تم تعليقها بشكل مؤقت.

وللتغطية على هذا الفشل، ذكر ترامب في رسالة له أن هذا القرار جاء بناءً على طلب من بعض الدول، من بينها باكستان، وبالتزامن مع استمرار مسار المفاوضات مع إيران.

وادعى ترامب أن هذا التعليق يهدف إلى إتاحة الفرصة لإحراز تقدم على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي، وفي الوقت نفسه، سيبقى "الحصار" قائماً كما هو.

كما تحدث الرئيس الأمريكي عما وصفه بـ"تقدم في المفاوضات"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني أو إطار هذا الاتفاق المحتمل.

