تأكيد وفاة 11 مواطناً في حريق مجمع "أرغوان أنديشه" في محافظة طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سجاد برنجي، عمدة مدينة شهريار، قال اليوم الأربعاء في تصريح للصحفيين: "اندلع حريق بعد ظهر أمس في مجمع أرغوان الذي يضم أكثر من 250 وحدة تجارية و50 وحدة إدارية في المرحلة الرابعة من مدينة أنديشة".

وأضاف برنجي: "حضرت فرق الإغاثة في شهريار ثم المدن المجاورة موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، وبدأت عمليات إطفاء الحريق".

وأوضح حاكم شهريار: "تم نقل 26 من المصابين في هذا الحادث إلى المراكز الطبية، أو تم علاجهم بشكل موضعي في موقع الحادث".

وأضاف برنجي: "للأسف، فقد 11 مواطناً حياتهم في هذا الحادث المؤلم".

