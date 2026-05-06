  1. إيران
  2. المجتمع
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٢٠ م

تأكيد وفاة 11 مواطناً في حريق مجمع "أرغوان أنديشه" في محافظة طهران

تأكيد وفاة 11 مواطناً في حريق مجمع "أرغوان أنديشه" في محافظة طهران

أعلن حاكم مدينة شهريار في قضاء طهران عن ارتفاع حصيلة وفيات حريق مجمع "أرغوان أنديشة" إلى 11 شخصاً بشكل مؤكد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سجاد برنجي، عمدة مدينة شهريار، قال اليوم الأربعاء في تصريح للصحفيين: "اندلع حريق بعد ظهر أمس في مجمع أرغوان الذي يضم أكثر من 250 وحدة تجارية و50 وحدة إدارية في المرحلة الرابعة من مدينة أنديشة".

وأضاف برنجي: "حضرت فرق الإغاثة في شهريار ثم المدن المجاورة موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، وبدأت عمليات إطفاء الحريق".

وأوضح حاكم شهريار: "تم نقل 26 من المصابين في هذا الحادث إلى المراكز الطبية، أو تم علاجهم بشكل موضعي في موقع الحادث".

وأضاف برنجي: "للأسف، فقد 11 مواطناً حياتهم في هذا الحادث المؤلم".

/انتهى/

رمز الخبر 1970577

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات