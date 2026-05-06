بدء الاجراءات القانونية لمتابعة مجزرة "مدرسة ميناب" قضائياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، بان رئيسة اللجنة، السيدة فلاحي أدلت بهذا التصريح اليوم الاربعاء، خلال اللقاء مع عدد من عائلات وذوي شهداء مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية؛ حيث وصفت الحادث بأنه "كربلاء ايران"، وجريمة ضد الانسانية، ويعدو كونه حادثا اعتياديا بل جريمة حرب مروعة.

وشددت هذه المسؤولة البرلمانية على تسخير كافة الامكانيات الدولية والجهات المعنية بحقوق الانسان بهدف تحقيق العدالة وايصال صوت العائلات المكلومة في هذا الحادث الى مسامع العالم.

ومضت السيدة فلاحي الى القول : ان امريكا تجاوزت جميع الحدود الانسانية والقانونية، واثبتت بهذه الجرائم انها تسير على نهج المعتدين الذين سجلت اسماؤهم على مدى التاريخ.

