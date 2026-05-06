  1. إيران
  2. المجتمع
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٥٩ م

بدء الاجراءات القانونية لمتابعة مجزرة "مدرسة ميناب" قضائياً

بدء الاجراءات القانونية لمتابعة مجزرة "مدرسة ميناب" قضائياً

أعلنت لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى الاسلامي، عن بدء الاجراءات القانونية لمتابعة العدوان الامريكي – الصهيوني الغادر على مدرسة "الشجرة الطيبة" في مدينة ميناب.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بان رئيسة اللجنة، السيدة فلاحي أدلت بهذا التصريح اليوم الاربعاء، خلال اللقاء مع عدد من عائلات وذوي شهداء مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية؛ حيث وصفت الحادث بأنه "كربلاء ايران"، وجريمة ضد الانسانية، ويعدو كونه حادثا اعتياديا بل جريمة حرب مروعة.

وشددت هذه المسؤولة البرلمانية على تسخير كافة الامكانيات الدولية والجهات المعنية بحقوق الانسان بهدف تحقيق العدالة وايصال صوت العائلات المكلومة في هذا الحادث الى مسامع العالم.

ومضت السيدة فلاحي الى القول : ان امريكا تجاوزت جميع الحدود الانسانية والقانونية، واثبتت بهذه الجرائم انها تسير على نهج المعتدين الذين سجلت اسماؤهم على مدى التاريخ.

/انتهى/

رمز الخبر 1970580

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات