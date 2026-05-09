عضو بالبرلمان الأوروبي: الهجوم على مدرسة ميناب كان مخططاً له مسبقاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "المنار"، أن ميلان أوريتش، عضو البرلمان الأوروبي، اعتبر الهجوم الصاروخي على مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في مدينة ميناب بأنه متعمد، وطالب بإجراء تحقيق دولي في هذه الحادثة.

وفي كلمته خلال مراسم "ملائكة ميناب" التي أقيمت أمام السفارة الإيرانية في بروكسل، قال أوريتش إن هذا الهجوم كان على الأرجح مخططاً له مسبقاً، ووصفه بأنه نموذج لـ"جريمة حرب".

وانتقد أوريتش أداء الدول الأوروبية، قائلاً إن القادة الأوروبيين يتبنون معايير مزدوجة تجاه سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، ويلتزمون الصمت حيال حوادث كهذه.

وأضاف أنه أرسل رسالة بهذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية، وطلب التحقيق في هذا الهجوم.

