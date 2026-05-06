عدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة المنار ان “غارة اسرائيلية معادية من الطيران الحربي استهدفت بعدة صواريخ مبنى سكني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.



يذكر ان العدوان الاسرائيلي جاء في خرق فاضح للهدنة المؤقتة المعلنة، ما يؤكد فشل كل الكلام الذي تحدث عن ضمانات اميركية للسلطة اللبنانية في وقف العدوان على بيروت وضاحيتها، وقد تحدثت بعض المعلومات الصحافية ان الاعتداء حصل بعلم ومتابعة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة