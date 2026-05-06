  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٥٦ م

عدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

عدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

جدد العدو الاسرائيلي مساء الاربعاء عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة المنار ان “غارة اسرائيلية معادية من الطيران الحربي استهدفت بعدة صواريخ مبنى سكني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

يذكر ان العدوان الاسرائيلي جاء في خرق فاضح للهدنة المؤقتة المعلنة، ما يؤكد فشل كل الكلام الذي تحدث عن ضمانات اميركية للسلطة اللبنانية في وقف العدوان على بيروت وضاحيتها، وقد تحدثت بعض المعلومات الصحافية ان الاعتداء حصل بعلم ومتابعة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة

رمز الخبر 1970592

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات